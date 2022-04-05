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Разработчики WhatsApp упрощают общение с незнакомыми людьми в мессенджере

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WhatsApp приступила к тестированию новой полезной функции, которую хорошо оценит большое количество пользователей месенджера.
Разработчики WhatsApp намерены упростить начало общения с незнакомыми людьми.

Так, сейчас если выбрать несохраненный номер, то приложение сразу открывает набор номера, но начать переписку с этим номером невозможно.

По данным WABetaInfo, скоро с неизвестными номерами можно будет переписываться без занесения его в контакты.

Бета-версия WhatsApp для Android уже получила новую функцию, в ней предлагается сразу несколько действий при выборе несохраненного номера.

При длительном нажатии, появится всплывающее меню, в котором можно выбрать: начать переписку, сохранить или позвонить.

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