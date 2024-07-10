Разработчики WhatsApp тестируют ИИ-редактирование фотографий через текстовые запросы

В настоящее время, WhatsApp проводит тестирование инновационной функции, которая позволяет пользователям редактировать свои фотографии с использованием искусственного интеллекта Meta✴ AI и получать дополнительную информацию о них. Напомним, что Meta признана в России экстремистской и запрещена.

Эта новая функция была замечена в бета-версии WhatsApp 2.24.14.20 для устройств на платформе Android. Она позволяет пользователям загружать свои фотографии в чат и использовать искусственный интеллект Meta✴ для анализа содержимого изображений и получения ответов на дополнительные вопросы.

Например, пользователи могут попросить искусственный интеллект определить объекты на фотографии или объяснить смысл изображения.

Также с помощью текстовых запросов, введенных в чат, можно быстро редактировать фотографии. Полный набор возможностей редактирования пока не ясен, но эта новая функция призвана сделать пользовательский опыт более удобным и помочь экономить время.

WhatsApp также уделяет внимание вопросам конфиденциальности, предоставляя возможность пользователям удалить загруженные фотографии в любое время.

Кроме того, ранее было объявлено, что Meta✴ разрабатывает генератор аватаров с использованием искусственного интеллекта, который позволит пользователям создавать свои собственные изображения на различных фонах и в разных стилях.

Источник: wabetainfo