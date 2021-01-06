Разработчики WhatsApp пригрозили блокировкой за отказ от новых условий пользования

Новые условия и политику нужно принять до февраля, а в противном случае, разработчики заблокируют доступ к мессенджеру.

Как стало известно, в условиях предоставления сервисом и политике обработки пользовательских данных WhatsApp произошли изменения.

Разработчики предлагают ознакомиться с новыми условиями и принять их, так как в противном случае они вынуждены будут заблокировать доступ к своему приложению.

Все действия пользователь должен выполнить до 8 февраля.

Стоит отметить, что разработчики рассылают уведомления всем пользователям, а также предлагают ознакомиться с изменениями в условиях пользования.