Разработчики WhatsApp пригрозили блокировкой за отказ от новых условий пользования

Разработчики WhatsApp пригрозили блокировкой за отказ от новых условий пользования06.01.2021 20:25
Новые условия и политику нужно принять до февраля, а в противном случае, разработчики заблокируют доступ к мессенджеру.
Как стало известно, в условиях предоставления сервисом и политике обработки пользовательских данных WhatsApp произошли изменения.
Разработчики предлагают ознакомиться с новыми условиями и принять их, так как в противном случае они вынуждены будут заблокировать доступ к своему приложению.
Все действия пользователь должен выполнить до 8 февраля.
Стоит отметить, что разработчики рассылают уведомления всем пользователям, а также предлагают ознакомиться с изменениями в условиях пользования.
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