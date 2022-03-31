Разработчики WhatsApp прекратят поддержку миллионов смартфонов россиян с 1 апреля

Речь идет о прекращении поддержки устаревших операционных систем мобильных устройств, которыми некоторые россияне все еще продолжают пользоваться.

Разработчики WhatsApp прекратят поддержку миллионов смартфонов россиян уже с 1 апреля. Речь идет о поддержке устройств с ОС старше Android 4.4 KitKat, iOS 9, Galaxy E7 и A5.

Например, Android 4.4 и старше все еще пользуется около 2 процентов или несколько миллионов россиян, гласят данные Android Studio.

Говоря об Android 4.4 KitKat стоит отметить, что она вышла девять лет назад и устанавливалась на многие популярные устройства, среди которых Samsung Galaxy A5 и Galaxy E7, Lenovo S90, Lenovo K8, ZTE Blade, HTC Desire, Xiaomi Redmi2 и др.