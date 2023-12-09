Разработчики WhatsApp отменили неограниченное хранение данных пользователей в облаке

WhatsApp решил отменить неограниченное хранение данных пользователей в облаке, и разработчики начали предупреждать пользователей об этом изменении. В новой бета-версии программы 2.23.26.7 для Android появился информационный баннер, который сообщает о том, что WhatsApp и Google прекращают неограниченное хранение данных пользователей в облаке. Вместо этого, резервные копии будут сохраняться на Google Drive, но только на личных аккаунтах пользователей.

Бесплатное облачное хранилище Google Drive предоставляет только 15 гигабайт, которые включают в себя все остальные файлы и документы. Если пользователь исчерпает доступное место на диске, он может потерять все свои чаты и медиафайлы, например, при смене телефона. Важно отметить, что новый баннер появляется только в бета-версиях мессенджера.