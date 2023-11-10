Разработчики WhatsApp научили мессенджер скрывать IP-адрес во время звонков

Существует новая возможность в мессенджере, которая позволяет скрыть ваш IP-адрес при совершении звонков через WhatsApp. Обычно, при использовании этого приложения, звонки устанавливаются напрямую между двумя пользователями, что обеспечивает высокое качество передачи голоса. Однако, в этом случае, ваши устройства обмениваются IP-адресами, что может нарушить конфиденциальность.

Теперь же, вы можете направить звонок через серверы WhatsApp, чтобы скрыть ваш IP-адрес и местоположение. При этом, звонки останутся защищенными шифрованием, и никто, даже разработчики самого приложения, не смогут их прослушать. Однако, следует отметить, что активация этой функции может негативно повлиять на качество связи.

Для того чтобы скрыть IP-адрес при звонках через WhatsApp, вам необходимо обновить приложение до последней версии и в настройках в разделе «Конфиденциальность» включить соответствующую опцию. Групповые звонки уже автоматически перенаправляются на серверы компании, поэтому для них данная функция не требуется.