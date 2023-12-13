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Разработчики WhatsApp нашли способ улучшить общение в групповых чатах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Разработчики WhatsApp выпустили обновление мессенджера под версией 23.25.79, которое добавляет новую функцию закрепления сообщений в групповых чатах для всех участников. Это обновление уже доступно пользователям операционной системы iOS в App Store.

Пользователи теперь могут закреплять сообщения в групповых чатах на определенное время: 24 часа, 7 дней или 30 дней. После истечения срока сообщение автоматически открепится, но пользователи также могут открепить его в любой момент.

Важно отметить, что нельзя закрепить сообщение на неопределенный срок — его нужно будет прикреплять заново.

Создатели WhatsApp сообщили, что обновление уже доступно большинству пользователей iOS, но некоторым владельцам iPhone оно может поступить с некоторой задержкой.

WhatsApp
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