Разработчики WhatsApp намерены отключить предпросмотр ссылок

Опция отключения предварительного просмотра ссылок в настоящее время находится в стадии разработки и ожидается, что будет доступна в будущем обновлении WhatsApp.

Это нововведение позволит пользователям иметь больше контроля над тем, какие данные они раскрывают при просмотре ссылок, и улучшит уровень конфиденциальности и безопасности в мессенджере.

Согласно сообщению портала WABetaInfo, пользователи мессенджера WhatsApp на устройствах Android скоро смогут воспользоваться новой функцией — отключением предварительного просмотра ссылок.

Эта опция предоставит пользователям возможность контролировать автоматическую генерацию предварительного просмотра ссылок в чатах, что улучшит конфиденциальность и безопасность сервиса.