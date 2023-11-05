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Разработчики WhatsApp добавят в мессенджер авторизацию через электронную почту

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Команда разработчиков WhatsApp продолжает улучшать свой мессенджер, внедряя новые функции, чтобы сделать его более привлекательным для пользователей. В последнем обновлении была добавлена возможность авторизации на новых устройствах с помощью адреса электронной почты. На данный момент эта функция доступна только для ограниченного числа пользователей бета-версий мобильного приложения.

С помощью новой функции пользователи смогут привязать свою учетную запись WhatsApp к своему адресу электронной почты. Это позволит им авторизоваться в мессенджере на новых устройствах, используя свой почтовый ящик.

При использовании этого варианта, пользователю будет отправлено проверочное письмо со ссылкой, по которой нужно перейти для завершения процесса авторизации.

Чтобы воспользоваться этой функцией, нужно перейти в настройки WhatsApp, открыть раздел «Учетная запись», выбрать пункт «Электронная почта» и указать свой адрес. Ожидается, что такой подход обеспечит более надежную защиту аккаунтов. Однако, если пользователь не желает использовать эту новую возможность, он всегда может выбрать один из уже существующих вариантов авторизации, таких как SMS или телефонный звонок.

Работа над этой функцией началась в августе этого года и находится на стадии тестирования. Когда она будет доступна для всех пользователей, пока неизвестно. Однако, разработчики постоянно работают над усовершенствованием и расширением функционала WhatsApp, чтобы удовлетворить потребности своих пользователей.

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