Разработчики WhatsApp добавят функцию переноса чатов между устройствами на iOS и Android

Ресурс WABetaInfo узнал про новую полезную функцию мессенджера WhatsApp, в котором скоро можно будет переносить чаты между платформами iOS, Android и Windows.

Сейчас разработчики новую функцию тестируют у ограниченного числа пользователей, но ожидается что в течении пару месяцев ее реализуют полноценно.

Напомним, разработчики WhatsApp с начала года добавили несколько нововведений, среди них анимированные стикеры и приложение для создания стикеров.