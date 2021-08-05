WhatsApp каждый месяц получает новые функции, мессенджер за счет них становится более сложным, но функциональным.

Не каждый пользователь использует все возможности WhatsApp, но возможно для многих новая функция станет очень полезной.

Разработчики WhatsApp сейчас готовят возможность отправки исчезающих изображений.

После получения пользователь сможет изображение просмотреть один раз, а затем оно автоматически исчезнет.

Отмечается что такие изображения не будут автоматически сохранятся на устройстве, и если пользователю нужно будет сохранить изображение, то придется делать скриншот.

Новая функция будет очень полезна, если передается конфиденциальная информация, к примеру фото документов или пароли.