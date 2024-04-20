Разработчики WhatsApp добавили в свой мессенджер аналог Air Drop от Apple

Команда разработчиков WhatsApp добавила новую функцию в бета-версию мессенджера.

Теперь пользователи могут создавать файлы с другими людьми, находящимися поблизости. Эта функция работает так же, как Air Drop от Apple и «Быстрая отправка» на Android.

С помощью функции «Люди поблизости» пользователи могут размещать фото, видео и документы без использования интернет-трафика.

Для использования этой функции оба пользователя должны открыть соответствующий раздел в приложении WhatsApp. На данный момент эта функция находится в разработке и доступна только тестировщикам.