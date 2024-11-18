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Разработчики WhatsApp добавили функцию сохранения черновиков сообщений

Автор На чтение 1 мин Просмотров 26 Опубликовано

В WhatsApp появилась новая функция, позволяющая сохранять черновики сообщений, что стало долгожданным обновлением для пользователей.

Теперь, если вы начнете писать сообщение и не отправите его, в мессенджере появится слово «Черновик» зеленым жирным шрифтом вместе с введенным текстом. Это поможет не потерять важные сообщения и продолжить их редактирование позже.

Черновики будут отображаться в верхней части списка чатов, что упростит их поиск. Новая функция уже доступна для пользователей Android и iOS по всему миру.

 

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