Разработчики WhatsApp анонсировали интеграцию мессенджера с криптокошельком Novi

Новая технология перевода средств пока доступна только в США, ее запустили для ограниченного количества пользователей.

Разработчики WhatsApp приступили к закрытому тестированию перевода криптовалюты внутри приложения.

Для перевода криптовалюты используется платежный сервис Novi, который появился полгода назад.

Его создала корпорации Meta (бывшая компания Facebook).

Стоит напомнить, что Novi пока находится на стадии тестирования, но он уже заручился обеспеченным долларом США Pax Dollar (USDP), выпущенный компанией Paxos.

Сообщается, что перевод криптовалюты осуществляется также просто как отправить файл, но для этого нужно выбрать скрепку, если программа установлена на Android или значок плюс на iOS. Затем нужно выбрать «Оплата».

Переводы WhatsApp работают без ограничений и количеству переводов. Пока новая система работает в тестовом режиме, но разработчики ее намерены в будущем реализовать во многих странах.