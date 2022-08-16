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Разработчики «ВКонтакте» запустили моментальный перевод сообщений в чатах на другие языки

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Новая функция позволит без труда общаться с иностранцами, но только английском, испанском и португальском.

В самой популярной социальной сети в РФ разработчики добавили возможность перевода сообщений с иностранных языков.

Все сообщения будут переводится автоматически на русский, если система распознает язык. Но для того чтобы перевод работал в автоматическом режиме, пользователю нужно будет включить эту функцию.

«ВКонтакте» перевод будет делать с помощью нейросети, которая обучена с помощью открытых данных и учитывает лексику, а также манеру общения. В будущем список языков будет расширен.

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