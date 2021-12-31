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Разработчики «ВКонтакте» добавили функцию предварительной загрузки видеороликов для офлайн-просмотра

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Разработчики самой популярной в России социальной сети продолжают улучшать свой сервис. Теперь пользователи могут скачивать видео, причем это абсолютно легально.

Скаченные ролики можно хранить во вкладке «Скачанное», а сами видео на смартфоне сохраняются в высоком качестве, и могут в таком качестве воспроизводится на мобильном устройстве без подключения к интернету.

Новая функция уже доступна в программном обеспечении для Android и iOS, она работает через технологию соцсети, и не является встроенной функцией платформы смартфона.

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