Разработчики «ВКонтакте» добавили функцию предварительной загрузки видеороликов для офлайн-просмотра

Разработчики самой популярной в России социальной сети продолжают улучшать свой сервис. Теперь пользователи могут скачивать видео, причем это абсолютно легально.

Скаченные ролики можно хранить во вкладке «Скачанное», а сами видео на смартфоне сохраняются в высоком качестве, и могут в таком качестве воспроизводится на мобильном устройстве без подключения к интернету.

Новая функция уже доступна в программном обеспечении для Android и iOS, она работает через технологию соцсети, и не является встроенной функцией платформы смартфона.