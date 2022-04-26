Разработчики VK запустили российскую игровую площадку VK Play

VK запустила площадку VK Play, через которую россияне смогут приобрести игры для компьютеров.

Пока в VK Play можно купить популярные игры только для ПК, после оплаты пользователь получит уникальный код, который нужно активировать в Steam или других площадках.

В VK Play пока представлен каталог игр, облачный гейминг, стриминг и киберспорт.

«В будущем на площадке планируется запустить собственное медиа об игровой индустрии, расширить набор игровых сервисов и увеличить количество киберспортивных мероприятий» — говорится в презентации сервиса.

Также разработчики отметили, что в прошлом году объём российского игрового рынка составил 177 млрд рублей, а аудитория сейчас насчитывает более 80 млн пользователей.