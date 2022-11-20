Разработчики VK планируют создать собственный игровой движок к концу 2025 года

Разработку игрового движка компания будет вести за собственные деньги.

VK намерена разработать собственный игровой движок с открытым исходным кодом, причем для этого она не намерена привлекать государственное финансирование.

«Коммерсантъ» пишет, что VK планирует выпустить движок, который можно использовать не только для игр, но также для рекламы и кино.

К разработке приступят в начале следующего года, а первые наработки будут представлены в сентябре, тогда как апреле-декабре 2025 года покажут демонстрационную игру и релизную версию движка.

Компания намерена распространять платформу на платной основе, обучение тоже будет платным, а позже запустят бесплатную версию движка, но она будет обновляться с задержкой, при этом у нее будет открытый исходный код.

На разработку игровой платформы выделят около 2,8 млрд рублей.