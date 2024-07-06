Разработчики в картах 2ГИС запустили «видеосторис»

2ГИС представила новую функцию под названием видеосторис. Она предназначена для компаний, которые теперь могут создавать и публиковать видеоформат сторис, чтобы эффективно представлять свои товары и услуги, а также делиться информацией о специальных предложениях и акциях.

Ключевым элементом новой функции является административная панель в Личном кабинете, разработанная для управления контентом в видеосторис. Благодаря этой панели компании могут загружать видео, добавлять интерактивные элементы и обновлять контент в соответствии с их потребностями.

Разработка видеосторис столкнулась с некоторыми сложностями и ограничениями, но команда 2ГИС смогла реализовать основные функции, обеспечивающие высокое качество контента.

Максимальный размер видеофайла для загрузки ограничен 100 МБ, а продолжительность видеосторис может варьироваться от 7 до 30 секунд. Важно отметить, что отзывы пользователей будут учтены при рассмотрении возможности увеличения продолжительности в будущем.

2ГИС поддерживает практически все популярные форматы видеофайлов, что позволяет компаниям загружать видео без необходимости конвертации. Более того, теперь есть возможность загружать отдельные изображения для превью видео. Обложка видео автоматически генерируется из кадров ролика, однако в случае неудачного кадра компании всегда могут его заменить.

Команда 2ГИС надеется, что внедрение видеосторис станет эффективным инструментом для компаний, позволяющим им привлекать внимание клиентов и представлять свои предложения в удобном и привлекательном формате.