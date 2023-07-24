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Разработчики Telegram запустили сторис для премиум-подписчиков

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

Telegram выпустил обновление, которого никто не ждал. С ним появились функция Stories, которая вызвала у пользователей большое количество вопросов.
Ранее Павел Дуров писал, что в мессенджере тестируется Stories. По словам основателя популярного сервиса, новая функция всем кто участвует в тестах очень нравится.

Через несколько недель Stories добрался до пользователей, но опубликовывать истории пока могут только владельцы подписки Telegram Premium. Остальные могут только просматривать «Истории».

Новая функция уже имеет ряд настроек, среди которых выбор времени показа «Истории» — 6, 12, 24 или 48 часов, возможность создания списков контактов, для которых будет демонстрироваться «История», а также возможность записи видео на фронтальную и основную камеру.

При этом пока нет возможности публикации Историй от каналов, отсутствует настройки по скрытию комментариев от определенных людей, а также пока нет настроек для скрытия панели Stories на основном экране.

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