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Разработчики Telegram запускают каталог мини-приложений

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Разработчики Telegram запустили новую бета-версию мессенджера для Android, порадовав пользователей рядом инноваций и улучшений.

Одним из ключевых обновлений стало введение каталога мини-приложений. Теперь пользователи могут легко искать игры и веб-программы по названию, а также просматривать популярные и ранее запущенные мини-приложения, как отмечает издание «Код Дурова».

Изменения также затронули внутренний браузер Telegram для Android. Теперь пользователи могут открывать несколько страниц одновременно и удобно переключаться между ними. В браузер добавлена функция «Истории посещений», возможность создавать закладки, управлять кэшем и файлами cookie, а также менять поисковую систему в соответствии с предпочтениями.

Дополнительная опция, которая появилась в обновлении, — возможность настройки обложек видео в сторис. Теперь пользователи могут выбирать любой кадр из видео в качестве обложки для своих историй.

Кроме того, пользователи получили доступ к новым погодным стикерам для сторис. Теперь они могут добавлять стикеры, которые отображают температуру воздуха в момент публикации сторис.

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