Разработчики Telegram выпустили крупное обновление с 10 нововведениями

Команда разработчиков мессенджера Telegram выпустила обновление, которое включает ряд новых функций и улучшений в чате «Избранное».

Теперь пользователи смогут насладиться новым «Избранным 2.0», где они найдут список всех групп, каналов и личных чатов, из которых были пересланы сообщения, а также просмотреть все сообщения от определенного пользователя, пишет пресс-служба мессенджера Telegram.

Чаты теперь можно закрепить вверху для быстрого доступа. Подписчики Telegram Premium получили возможность добавлять эмодзи к сообщениям в «Избранном» в качестве тегов, что позволяет создать список отмеченных сообщений для каждого эмодзи. В каждом отдельном чате появился раздел «Общие медиа», где будут отображаться все сообщения, пересланные из этого чата в «Избранное».

Теперь в Telegram стали доступны одноразовые аудио- и видеосообщения, они автоматически удаляются после просмотра. Также была добавлена возможность приостановить запись аудио- или видеосообщения, чтобы продолжить запись позже. Чтобы воспользоваться этими функциями во время записи, достаточно провести палец вверх, пока не появятся нужные иконки.

В личных чатах теперь можно узнать точное время прочтения сообщений, а подписчики Telegram Premium смогут видеть время захода и прочтения сообщений других пользователей, даже если эта информация скрыта от них. Подписчики также смогут ограничить, кто может отправлять им сообщения, а видеоистории будут загружаться в четыре раза быстрее. Подписчикам Premium также доступна возможность повысить разрешение видео в историях. Все пользователи могут настраивать скорость воспроизведения историй под свои предпочтения.