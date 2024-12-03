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Разработчики сняли поддержку WhatsApp для старых iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 656 Опубликовано

С мая 2025 года WhatsApp прекратит поддержку версий iOS старше 15.1, что затронет несколько моделей iPhone.

С 5 мая пользователи iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus не смогут использовать приложение, если не обновят свои устройства.

Для тех, кто планирует обновление, есть возможность создать резервную копию своих чатов в iCloud.

Это позволит восстановить историю чатов и медиафайлы на новом устройстве с помощью функции переноса чатов. Инструкции по этому процессу можно найти в Справочном центре WhatsApp.

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