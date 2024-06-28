Разработчики смартфонов Red Magic анонсировали свой игровой ноутбук

Новинка обещает мощные характеристики, которые будут раскрыты 3 июля. Разработчики мощнейших смартфонов Red Magic анонсировали свой игровой ноутбук, опубликовав изображения.

Новый игровой ноутбук от Red Magic имеет прочный корпус, изготовленный из авиационного алюминиевого сплава.

Ноутбук оснащен мощным аппаратным обеспечением, включая процессор Intel Core i9 14-го поколения и графический процессор Nvidia RTX 4070 с 16 ГБ памяти GDDR6.

Среди ключевых особенностей ноутбука — специальная игровая клавиатура, оптимизированная для комфортного использования в играх. Она включает даже отдельную клавишу Numpad. Подключение к устройству осуществляется через различные порты, включая USB-C, HDMI, USB-A. Кроме того, имеются слоты для SD-карты и сетевого кабеля.

Дисплей ноутбука имеет размер 16 дюймов и разрешение 2,5K. Соотношение сторон экрана составляет 16:10, а охват цветовой гаммы DCI-P3 достигает 100 процентов. Ноутбук будет доступен в черном и белом цветах, а также будет иметь настраиваемую RGB-подсветку, позволяющую создать уникальную атмосферу при использовании устройства.