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Разработчики смартфонов Red Magic анонсировали свой игровой ноутбук

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

Новинка обещает мощные характеристики, которые будут раскрыты 3 июля. Разработчики мощнейших смартфонов Red Magic анонсировали свой игровой ноутбук, опубликовав изображения.

Разработчики смартфонов Red Magic анонсировали свой игровой ноутбук

Новый игровой ноутбук от Red Magic имеет прочный корпус, изготовленный из авиационного алюминиевого сплава.

Ноутбук оснащен мощным аппаратным обеспечением, включая процессор Intel Core i9 14-го поколения и графический процессор Nvidia RTX 4070 с 16 ГБ памяти GDDR6.

Среди ключевых особенностей ноутбука — специальная игровая клавиатура, оптимизированная для комфортного использования в играх. Она включает даже отдельную клавишу Numpad. Подключение к устройству осуществляется через различные порты, включая USB-C, HDMI, USB-A. Кроме того, имеются слоты для SD-карты и сетевого кабеля.

Разработчики смартфонов Red Magic анонсировали свой игровой ноутбук

Дисплей ноутбука имеет размер 16 дюймов и разрешение 2,5K. Соотношение сторон экрана составляет 16:10, а охват цветовой гаммы DCI-P3 достигает 100 процентов. Ноутбук будет доступен в черном и белом цветах, а также будет иметь настраиваемую RGB-подсветку, позволяющую создать уникальную атмосферу при использовании устройства.

Разработчики смартфонов Red Magic анонсировали свой игровой ноутбук Разработчики смартфонов Red Magic анонсировали свой игровой ноутбук Разработчики смартфонов Red Magic анонсировали свой игровой ноутбук Разработчики смартфонов Red Magic анонсировали свой игровой ноутбук Разработчики смартфонов Red Magic анонсировали свой игровой ноутбук

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