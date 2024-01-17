Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пообещали выпустить игру 5 сентября 2024 года

На YouTube-канале разработчика GSC Game World появился загадочный тизер-трейлер для долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

В конце видеоролика разработчики анонсируют долгожданную дату выхода игры – 5 сентября 2024 года, хотя ранее сообщалось о выходе в первом квартале.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl продолжит уникальную серию игр, которые разворачиваются в мрачной и постапокалиптической зоне Чернобыльской АЭС.

Главный герой новой части, известный как Скиф, будет исследовать опасные просторы после событий игры «S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти», которые произошли много лет назад.

Игра будет доступна на ПК через цифровые платформы Steam, Epic Games Store и GOG, а также на консолях Xbox Series X и S.