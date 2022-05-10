Разработчики Rutube сообщили, что исходный код видеохостинга не был утерян из-за кибератаки

Видеохостинг Rutube подвергся самой мощной хакерской атаке за всю историю существования сервиса.

В итоге Rutube полностью был недоступен и ранее сообщалось, что его не удастся восстановить, так как украден исходный код, и резервные копии.

В Rutube опровергают эту информацию, но не отрицают, что нанесен серьезный урон видеохостингу.

На восстановление потребуется некоторое время, впрочем, пока даже не дают прогнозы, когда это произойдет.

В пресс-службе написали, что «исходный код доступен, библиотека цела», но требуется восстановить вручную сотни серверов.

Работа над этим ведется, но когда ее закончат пока неизвестно.