Разработчики раскрыли некоторые функции Android 12

Google пока не выпустила финальную версию Android 11, но разработчики мобильной операционной системы уже ведут разработку Android 12.

Эта версия ОС появится только в следующем году, но уже достоверно известно, что будет добавлено в будущую версию Android.

Разработчики пообщались с пользователями Reddit и рассказали, чего стоит ждать в Android 12.

В этой версии появится скроллинг скриншотов, который ожидали еще в Android 11, но релиз этой функции решили перенести.

Это связано с тем, что скроллинг скриншотов будет добавлен в API, а значит функцией смогут воспользоваться все разработчики программного обеспечения для смартфонов.

В Android 12 будет улучшено взаимодействие с резервными копиями, и не исключается, что еще расширят объём сохраняемых данных за один раз. Сейчас с одного приложения максимальный объём данных составляет 25 Мб.

Разработчики еще намерены внести ограничения на отключения приложений в фоновом режиме, так как это не всегда является полезной функцией несмотря на то, что это существенно экономит заряд аккумулятора.

Будут в Android 12 доработаны жесты и оптимизирована работа ОС под разные лаунчеры.

Ожидается, что некоторые из улучшений в дальнейшем могут появиться еще на Android 11, но большинство из них станут доступны только в следующем году одновременно с выходом Android 12.