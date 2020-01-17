Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077 на 17 сентября

В прошлом году CD Projekt RED показали новый трейлер Cyberpunk 2077 и назвали дату выхода игры.

Игра должна была выйти весной, а теперь сообщается, что запуск проекта принесли на осень.

Как пишет «ГазетаDAILY» со ссылкой на Twitter разработчиков, запуск Cyberpunk 2077 состоится 17 сентября. Изначально игру должны были запустить 16 апреля.

Как объяснили в CD Projekt RED, игра уже полностью готова, но требуется еще ряд тестов и устранение недочетов.

Стоит отметить, что Cyberpunk 2077 является одной из самых ожидаемых игровых проектов года, которая будет доступна для ПК, PlayStation4 и Xbox One.

