Разработчики научили ChatGPT создавать песни по запросу пользователя

Команда разработчиков ChatGPT объявила о новой функции бота, которая позволяет создавать песни с помощью нейросети Suno AI. Теперь пользователи могут получить оригинальную мелодию, ритм и полностью готовую песню.

Для создания песни пользователю достаточно отправить запрос боту, выбрать жанр и добавить текст песни на любом языке. Также есть возможность попросить ChatGPT придумать слова самостоятельно.

Нейросеть Suno создаст два музыкальных трека продолжительностью до 40 секунд каждый. Пользователь может выбрать понравившийся вариант или создать новый.

Кроме того, на сайте нейросети указано, что создание музыки также доступно через платформу Discord.