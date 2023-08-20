Разработчики из Tencent решили перезапустить военный шутер Delta Force

Был официально представлен многопользовательский шутер Delta Force, анонс которого сопровождался выпуском первого тизер-трейлера. Открыто объявлено, что полноценная премьера этой игры состоится в рамках церемонии открытия gamescom 2023, запланированной на 22 августа.

За разработку Delta Force отвечает TiMi Studio Group. Этот шутер представляет собой возвращение к классической многопользовательской игре, которая впервые появилась в 1998 году. Новинка обещает быть кросс-платформенной и выйти в 2024 году на ПК, PlayStation, Xbox, а также на мобильных устройствах.

Основные цели разработчиков были раскрыты продюсером игры. Они стремятся сохранить особенности оригинальной Delta Force, одновременно добавив в неё элементы будущего. В этом контексте, была разработана насыщенная сюжетная линия с реалистичными темами, а также использована фотограмметрия для создания трехмерного мира. Команда также сотрудничала с бывшими спецназовцами, чтобы донести аутентичность и профессионализм в военной тематике.

В игре будет доступен режим кампании, вдохновленный фильмом «Черный ястреб» 2001 года, который обещает предоставить игрокам настоящие и захватывающие бои. Мультиплеер обещает сражения с участием более 32 игроков, с разнообразными методами ведения боя и картами, отражающими различные ландшафты и особенности местности.

Транспортные средства также будут сыгрывать важную роль, предоставляя технологически продвинутые машины, вертолеты, бронетехнику, дроны и другие, которые дополнят масштабные PVP-сражения.