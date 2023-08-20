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Разработчики из Tencent решили перезапустить военный шутер Delta Force

Автор На чтение 2 мин Просмотров 107 Опубликовано

Был официально представлен многопользовательский шутер Delta Force, анонс которого сопровождался выпуском первого тизер-трейлера. Открыто объявлено, что полноценная премьера этой игры состоится в рамках церемонии открытия gamescom 2023, запланированной на 22 августа.

Разработчики из Tencent решили перезапустить военный шутер Delta Force

За разработку Delta Force отвечает TiMi Studio Group. Этот шутер представляет собой возвращение к классической многопользовательской игре, которая впервые появилась в 1998 году. Новинка обещает быть кросс-платформенной и выйти в 2024 году на ПК, PlayStation, Xbox, а также на мобильных устройствах.

Основные цели разработчиков были раскрыты продюсером игры. Они стремятся сохранить особенности оригинальной Delta Force, одновременно добавив в неё элементы будущего. В этом контексте, была разработана насыщенная сюжетная линия с реалистичными темами, а также использована фотограмметрия для создания трехмерного мира. Команда также сотрудничала с бывшими спецназовцами, чтобы донести аутентичность и профессионализм в военной тематике.

В игре будет доступен режим кампании, вдохновленный фильмом «Черный ястреб» 2001 года, который обещает предоставить игрокам настоящие и захватывающие бои. Мультиплеер обещает сражения с участием более 32 игроков, с разнообразными методами ведения боя и картами, отражающими различные ландшафты и особенности местности.

Транспортные средства также будут сыгрывать важную роль, предоставляя технологически продвинутые машины, вертолеты, бронетехнику, дроны и другие, которые дополнят масштабные PVP-сражения.

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