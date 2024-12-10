Разработчики из КНР в 5 раз увеличили инвестиции в продвижение в RuStore

С января по ноябрь 2024 года китайские разработчики игр потратили более 60 миллионов рублей на продвижение своих приложений через платформу VK Реклама в российском магазине RuStore. В третьем квартале расходы выросли в пять раз по сравнению с началом года.

Наибольшую популярность в продвижении получили игры жанров стратегии и RPG, а среди других приложений лидируют развлечения. Средний чек рекламных затрат китайских игровых студий увеличился на 40% по сравнению с первым кварталом текущего года.

RuStore — официальный российский магазин приложений для Android, Harmony OS и ОС «Аврора», разработанный VK.

Как отметили в пресс-службе VK, в нем представлено более 45 тысяч игр и приложений от разработчиков из 40 стран.

В RuStore доступны инструменты для продвижения, такие как ASO, фичеринг и реклама через VK Рекламу, которая позволяет нацеливать объявления на пользователей с наибольшей вероятностью совершения покупок.