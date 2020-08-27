Разработчики Hitman 3 назначили дату выхода игры на январь 2021 года

Сегодня компания IO Interactive объявила, что Hitman 3 выйдет на PlayStation 5 и PlayStation 4 20 января 2021 года, и пользователи получат бесплатное обновление для PS5, если купят цифровую версию для PS4. Вам не нужно будет тратить лишние деньги на специальную версию или версию для разных поколений — обновление включено в каждую копию цифровой версии.

Для покупки будет доступно Deluxe Edition, которое включает Deluxe Escalations, дополнительные игровые предметы и костюмы, а также цифровой саундтрек. Но любой, кто оформил предзаказ на Hitman 3, получит Trinity Pack. Включены девять элементов, каждый из которых посвящен отдельной записи в новой серии.

IO Interactive сообщила в своем блоге, что бесплатное обновление PS5 предназначено для цифровых пользователей: «На PlayStation, когда вы покупаете цифровую версию Hitman 3 для PS4 в PlayStation Store, вы можете бесплатно загрузить версию для PS5, когда он запускается». Не похоже, что физическая версия игры будет включать бесплатное обновление, если у разработчика не будет более подробной информации, чтобы поделиться ею. Hitman 3 также включает в себя полную поддержку PlayStation VR для всей новой серии.