Разработчики Dota 2 выпистили обновление в честь 10-летия игры с наградами

Разработчики компании Valve, создавшие игру Dota 2, отметили недавний юбилей этой популярной игры, который пришелся на десятилетний период с момента ее официального релиза.

В знак благодарности игрокам, авторы добавили в игру тематическую сокровищницу, в которой каждый предмет посвящен отдельному году в истории Dota 2.

Разработчики выразили свою благодарность сообществу игроков и пригласили всех в ближайшие недели отметить десятилетие Dota 2 вместе, играя и празднуя этот момент.

Например, для года 2012 была подготовлена новая версия набора предметов Alpine Set для персонажа Ursa, а для 2018 года — фразы Гейба Ньюэлла, которые игроки смогут использовать в ходе матчей. Также для года 2023 была добавлена новая модель для персонажа Терзатель, введенного в игру весной.

Чтобы получить награды из тематической сокровищницы, каждый игрок сможет сделать это бесплатно. Для этого необходимо выиграть один матч в обычном режиме или два матча в режиме Turbo. Событие будет доступно до 7 сентября.