Разработчики Blizzard Diablo IV рассказали о серьезных изменениях в игре

Меню
Поиск

USD/RUB: 79.68 EUR/RUB: 93.02 BTC/USD: 8756.9

30 октября : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Apple заявила, что руководитель Epic Games просил у компании особые условия

Компания считает, что производитель Fortnite нарушил правила Apple и не должен возвращаться в магазин, пока бушует судебная тяжба.

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Разработчики Blizzard Diablo IV рассказали о серьезных изменениях в игре

30.09.2020 11:14

В своем последнем ежеквартальном обновлении для разработчиков сегодня Blizzard Entertainment подробно рассказала об изменениях, внесенных в систему навыков и талантов Diablo IV.

Blizzard представила Diablo IV в ноябре прошлого года. С тех пор публикуются небольшие обновления по проекту в ежеквартальных обновлений для разработчиков. Diablo IV — важная игра для Blizzard. В случае успеха это может дать разработчику, принадлежащему Activision, еще одну опору, чтобы поддерживать компанию в качестве основных продуктов, таких как World of Warcraft, Hearthstone и Overwatch .

Таланты и навыки — важный аспект для большинства ролевых игр, таких как Diablo IV. Diablo III имеет простую (и вызывающую разногласие) систему, в которой игроки просто получают новые способности по мере повышения уровня. Когда Blizzard представила Diablo IV, она продемонстрировала базовую систему древа талантов для игры, в которой игроки могут тратить очки навыков, чтобы разблокировать и улучшить способности и пассивные эффекты. Ниже вы можете увидеть оригинальное дерево навыков Diablo IV.

Разработчики Blizzard Diablo IV рассказали о серьезных изменениях в игре

«Мы прочитали множество комментариев сообщества и согласны с тем, что система талантов требует большей глубины», — объясняет ведущий системный дизайнер Diablo IV Дэвид Ким в обновлении для разработчиков. «Точно так же развитие системы навыков казалось слишком простым, что создавало проблемы, из-за которых у игрока не было значимой причины тратить свои очки навыков. Помня об этой ценной обратной связи, мы дорабатываем новую систему навыков».

Ниже вы можете увидеть, как теперь будет выглядеть дерево навыков Diablo IV.

Разработчики Blizzard Diablo IV рассказали о серьезных изменениях в игре

В новых деревьях навыков есть больше узлов и отдельных разделов для активных и пассивных способностей. Дерево навыков теперь также является буквальным деревом, которое включает больше расходящихся путей. Активные способности составляют ветви, а пассивные — в корнях. Квадратные узлы представляют собой активные навыки. Круглые увеличивают эти активные точки. Разблокируя узлы в этих ветвях, вы зарабатываете очки, которые можете использовать на узлах пассивных способностей в корнях.

Blizzard заявляет, что существует ограничение на количество узлов, которые вы можете разблокировать одновременно, с целью, чтобы игроки имели 30-40% разблокированных узлов в конце игры.

Разработчики Blizzard Diablo IV рассказали о серьезных изменениях в игре

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги