Разработчики Blizzard Diablo IV рассказали о серьезных изменениях в игре

В своем последнем ежеквартальном обновлении для разработчиков сегодня Blizzard Entertainment подробно рассказала об изменениях, внесенных в систему навыков и талантов Diablo IV.

Blizzard представила Diablo IV в ноябре прошлого года. С тех пор публикуются небольшие обновления по проекту в ежеквартальных обновлений для разработчиков. Diablo IV — важная игра для Blizzard. В случае успеха это может дать разработчику, принадлежащему Activision, еще одну опору, чтобы поддерживать компанию в качестве основных продуктов, таких как World of Warcraft, Hearthstone и Overwatch .

Таланты и навыки — важный аспект для большинства ролевых игр, таких как Diablo IV. Diablo III имеет простую (и вызывающую разногласие) систему, в которой игроки просто получают новые способности по мере повышения уровня. Когда Blizzard представила Diablo IV, она продемонстрировала базовую систему древа талантов для игры, в которой игроки могут тратить очки навыков, чтобы разблокировать и улучшить способности и пассивные эффекты. Ниже вы можете увидеть оригинальное дерево навыков Diablo IV.

«Мы прочитали множество комментариев сообщества и согласны с тем, что система талантов требует большей глубины», — объясняет ведущий системный дизайнер Diablo IV Дэвид Ким в обновлении для разработчиков. «Точно так же развитие системы навыков казалось слишком простым, что создавало проблемы, из-за которых у игрока не было значимой причины тратить свои очки навыков. Помня об этой ценной обратной связи, мы дорабатываем новую систему навыков».

Ниже вы можете увидеть, как теперь будет выглядеть дерево навыков Diablo IV.

В новых деревьях навыков есть больше узлов и отдельных разделов для активных и пассивных способностей. Дерево навыков теперь также является буквальным деревом, которое включает больше расходящихся путей. Активные способности составляют ветви, а пассивные — в корнях. Квадратные узлы представляют собой активные навыки. Круглые увеличивают эти активные точки. Разблокируя узлы в этих ветвях, вы зарабатываете очки, которые можете использовать на узлах пассивных способностей в корнях.

Blizzard заявляет, что существует ограничение на количество узлов, которые вы можете разблокировать одновременно, с целью, чтобы игроки имели 30-40% разблокированных узлов в конце игры.