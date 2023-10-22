Разработчики Cyberpunk 2077 выпустят новый патч 2.02: подробности

Команда разработчиков из CD Projekt RED анонсировала готовящееся к выпуску обновление 2.02 для игры Cyberpunk 2077. Хотя точная дата релиза пока не названа.

Новый апдейт будет включать в себя исправление пассивных эффектов, а также коррекцию таймеров в курьерских поручениях, среди прочих улучшений. Однако разработчики пока не раскрывают полный перечень изменений.

В рамках обновления 2.02 будут внесены следующие коррективы:

В ходе выполнения миссии «Взгляд с высоты» персонаж больше не будет погибать при попытке сесть в автомобиль Деламейна.

Исправлена проблема с дверью в миссии «Междуцарствие» в «Чёрном сапфире», которая ранее не открывалась.

Устранена ошибка, приводившая к снижению уровня имплантов до первого после обновления до версии 2.01.

Поправлены пассивные эффекты при приобретении навыков.

Внесены балансировочные изменения в таймеры курьерских поручений.

Cyberpunk 2077 доступна для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.