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Разработчики Cyberpunk 2077 выпустят новый патч 2.02: подробности

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Команда разработчиков из CD Projekt RED анонсировала готовящееся к выпуску обновление 2.02 для игры Cyberpunk 2077. Хотя точная дата релиза пока не названа.

Новый апдейт будет включать в себя исправление пассивных эффектов, а также коррекцию таймеров в курьерских поручениях, среди прочих улучшений. Однако разработчики пока не раскрывают полный перечень изменений.

В рамках обновления 2.02 будут внесены следующие коррективы:

  • В ходе выполнения миссии «Взгляд с высоты» персонаж больше не будет погибать при попытке сесть в автомобиль Деламейна.
  • Исправлена проблема с дверью в миссии «Междуцарствие» в «Чёрном сапфире», которая ранее не открывалась.
  • Устранена ошибка, приводившая к снижению уровня имплантов до первого после обновления до версии 2.01.
  • Поправлены пассивные эффекты при приобретении навыков.
  • Внесены балансировочные изменения в таймеры курьерских поручений.

Cyberpunk 2077 доступна для ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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