Разработчики «Авроид» создали платформу для запуска Android-приложений на ОС «Аврора»

Разработчик программных продуктов из России, AVROID (входящий в состав ИТ-холдинга Fplus), разработал платформу, которая позволяет запускать Android-приложения на операционной системе «Аврора». Это означает, что владельцам устройств с «Авророй» теперь доступны сотни тысяч существующих мобильных приложений для Android.

AVROID Платформа предназначена для управления изолированными контейнерами в операционной системе «Аврора». Благодаря технологии контейнеризации, Android-окружения и приложения могут интегрироваться в «Аврору» безопасно, обеспечивая полную функциональность программ. Платформа корректно отображает графические элементы приложений, поддерживает аудио и видео, а также сетевые соединения. Пользователи могут также многозадачить с несколькими запущенными Android-приложениями и управлять их настройками.

На данный момент платформа находится на этапе бета-тестирования и в ближайшие месяцы станет доступной для всех обладателей устройств с операционной системой «Аврора».