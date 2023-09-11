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Разработчики «Авроид» создали платформу для запуска Android-приложений на ОС «Аврора»

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Разработчик программных продуктов из России, AVROID (входящий в состав ИТ-холдинга Fplus), разработал платформу, которая позволяет запускать Android-приложения на операционной системе «Аврора». Это означает, что владельцам устройств с «Авророй» теперь доступны сотни тысяч существующих мобильных приложений для Android.

Разработчики «Авроид» создали платформу для запуска Android-приложений на ОС «Аврора»

AVROID Платформа предназначена для управления изолированными контейнерами в операционной системе «Аврора». Благодаря технологии контейнеризации, Android-окружения и приложения могут интегрироваться в «Аврору» безопасно, обеспечивая полную функциональность программ. Платформа корректно отображает графические элементы приложений, поддерживает аудио и видео, а также сетевые соединения. Пользователи могут также многозадачить с несколькими запущенными Android-приложениями и управлять их настройками.

На данный момент платформа находится на этапе бета-тестирования и в ближайшие месяцы станет доступной для всех обладателей устройств с операционной системой «Аврора».

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