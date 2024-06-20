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Разработчики «Атома» решили ключевую проблему электромобилей в России

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Разработчики российского электромобиля «Атом» объявили о создании унифицированной платформы, которая решит проблему с зарядкой электромобилей.

Разработчики "Атома" решили ключевую проблему электромобилей в России

Обычно владельцам электромобилей приходится сталкиваться с проблемой несовместимости зарядных устройств, что создает неудобства при поиске подходящей зарядной станции.

Компания-разработчик стремится создать «единый электромобильный экосистему». Она включает в себя универсальный метод авторизации для зарядки на любых станциях, единый платежный шлюз и бесшовную авторизацию.

После подключения зарядного кабеля к автомобилю процесс авторизации, запуска зарядной сессии и оплаты будет происходить автоматически.

Эта система также позволит пользователям отслеживать доступные зарядные станции и бронировать места в реальном времени. Вся необходимая информация будет отображаться на планшете, установленном на руле автомобиля, на лобовом стекле и в специальном приложении.

Первый российский электромобиль «Атом» будет производиться на заводе «Москвич» и ожидается, что серийное производство начнется в 2025 году.

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