Разработчики Атом рассказали о цифровых возможностях своих электрокаров

В электромобиле Атом представлены новые цифровые интерфейсы, которые обеспечивают широкую функциональность, простоту использования и безопасность. Основное внимание уделяется снижению отвлекающих факторов для водителя.

Ключевыми элементами управления являются сенсорный экран на руле, проекционный дисплей с дополненной реальностью, электронное зеркало заднего вида, голосовой помощник и мобильное приложение.

Все интерфейсы работают на операционной системе Атом ОС, которая поддерживает установку сторонних приложений и минимизирует визуальный шум.

Сенсорный дисплей на руле имеет разрешение 1920×1080 пикселей и диагональ 7 дюймов. Он управляет системными настройками, климат-контролем, навигацией и другими функциями. Для управления основными функциями предусмотрены физические кнопки, а также сенсорные панели для быстрого доступа.

Проекционный дисплей AR HUD отображает важную информацию на лобовом стекле, включая навигацию и скорость. Пользователи могут настраивать отображаемую информацию, а яркость автоматически регулируется в зависимости от внешней освещенности.

Мобильное приложение Атом ID объединяет цифровые сервисы и позволяет управлять функциями автомобиля, а также отслеживать его состояние. Телефон также служит цифровым ключом.

Электронное зеркало заднего вида может работать как обычное зеркало или как дисплей с высоким разрешением, отображая изображение с камер. Оно интегрировано с системой помощи водителю ADAS.

Голосовой помощник, разрабатываемый для Атома, позволит управлять множеством функций. Дополнительно предусмотрены световые и звуковые оповещения, которые помогут водителю лучше ориентироваться в дорожной ситуации.

Источник: Атом.