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Разработчики Alan Wake 2 объяснили «прожорливость» своей игры

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Игроки проявили недовольство по поводу системных требований к хоррору Alan Wake 2 от студии Remedy. Для запуска игры, как минимум, потребуется видеокарта GeForce RTX 2060. Это связано с использованием технологии сеточных шейдеров, которую не поддерживают видеокарты NVIDIA GeForce 10-й и AMD 5000 серий. Одна из сотрудниц Remedy дала такое объяснение, но сообщение было удалено из-за всплеска негодования со стороны игроков.

Разработчики Alan Wake 2 объяснили «прожорливость» своей игры

Минимальные требования к системе для разрешения 1080p с частотой кадров 30 FPS следующие:

  • Операционная система: Windows 10;
  • Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600, 6 ГБ;
  • Процессор: Intel i5-7600K или аналогичный от AMD;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • SSD: 90 ГБ;
  • DLSS FSR: качество.

Рекомендуемые требования к системе для разрешения 1080p с частотой кадров 60 FPS следующие:

  • Операционная система: Windows 10;
  • Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT, 8 ГБ;
  • Процессор: Ryzen 7 3700X или аналогичный от Intel;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • DLSS FSR 2: качество.

Минимальные требования к системе для рейтрейсинга в разрешении 1080p с частотой кадров 30 FPS следующие:

  • Операционная система: Windows 10;
  • Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT, 8 ГБ;
  • Процессор: Ryzen 7 3700X или аналогичный от Intel;
  • Оперативная память: 8 ГБ;
  • DLSS FSR 2: качество.

Высокое качество рейтрейсинга в разрешении 2160p с частотой кадров 60 FPS следующее:

  • Операционная система: Windows 10;
  • Видеокарта: GeForce RTX 4080, 16 ГБ;
  • Процессор: Ryzen 7 3700X или аналогичный от Intel;
  • Оперативная память: 16 ГБ;
  • DLSS FSR 2: качество.

Alan Wake 2 не является первой игрой студии, отличающейся передовыми технологиями и впечатляющей графикой. Ранее игроки и критики высоко оценили Control за его революционную трассировку лучей на момент релиза.

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