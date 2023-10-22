Разработчики Alan Wake 2 объяснили «прожорливость» своей игры

Игроки проявили недовольство по поводу системных требований к хоррору Alan Wake 2 от студии Remedy. Для запуска игры, как минимум, потребуется видеокарта GeForce RTX 2060. Это связано с использованием технологии сеточных шейдеров, которую не поддерживают видеокарты NVIDIA GeForce 10-й и AMD 5000 серий. Одна из сотрудниц Remedy дала такое объяснение, но сообщение было удалено из-за всплеска негодования со стороны игроков.

Минимальные требования к системе для разрешения 1080p с частотой кадров 30 FPS следующие:

Операционная система: Windows 10;

Видеокарта: GeForce RTX 2060 или Radeon RX 6600, 6 ГБ;

Процессор: Intel i5-7600K или аналогичный от AMD;

Оперативная память: 16 ГБ;

SSD: 90 ГБ;

DLSS FSR: качество.

Рекомендуемые требования к системе для разрешения 1080p с частотой кадров 60 FPS следующие:

Операционная система: Windows 10;

Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6700 XT, 8 ГБ;

Процессор: Ryzen 7 3700X или аналогичный от Intel;

Оперативная память: 16 ГБ;

DLSS FSR 2: качество.

Минимальные требования к системе для рейтрейсинга в разрешении 1080p с частотой кадров 30 FPS следующие:

Операционная система: Windows 10;

Видеокарта: GeForce RTX 3070 или Radeon RX 6800 XT, 8 ГБ;

Процессор: Ryzen 7 3700X или аналогичный от Intel;

Оперативная память: 8 ГБ;

DLSS FSR 2: качество.

Высокое качество рейтрейсинга в разрешении 2160p с частотой кадров 60 FPS следующее:

Операционная система: Windows 10;

Видеокарта: GeForce RTX 4080, 16 ГБ;

Процессор: Ryzen 7 3700X или аналогичный от Intel;

Оперативная память: 16 ГБ;

DLSS FSR 2: качество.

Alan Wake 2 не является первой игрой студии, отличающейся передовыми технологиями и впечатляющей графикой. Ранее игроки и критики высоко оценили Control за его революционную трассировку лучей на момент релиза.