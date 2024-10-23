Разработчик заявил: HarmonyOS NEXT закрытая операционная система, как и iOS

Разработчик приложений Ван Боли недавно поделился своими впечатлениями о HarmonyOS NEXT, новой операционной системе от Huawei. Он отметил, что это хорошая и унифицированная, но закрытая ОС, которая напоминает Apple iOS и требует определенных улучшений для лучшего пользовательского опыта.

Ван протестировал бета-версию HarmonyOS NEXT и обнаружил, что она не поддерживает устройства других брендов, а работает только с продуктами Huawei. Это делает её закрытой, как и iOS от Apple.

По его словам, HarmonyOS NEXT является полноценной операционной системой, но в некоторых моментах она кажется сложной. В отличие от более простых и минималистичных сторонних ОС, новая версия Huawei может вызывать трудности в понимании.

Разработчик надеется, что Huawei будет улучшать HarmonyOS NEXT и добавлять новые интересные изменения. Эта ОС основана на OpenHarmony, открытой распределенной системе, и не содержит компонентов, разработанных в США, таких, как Linux или другие системные ядра.

Из-за отсутствия кода Android HarmonyOS NEXT не поддерживает приложения, кроме собственных. Юй Чэндун, председатель Huawei Consumer Business, сказал, что система будет поддерживать множество устройств в разных сценариях. Huawei потратила 10 лет на разработку этой ОС, в то время как аналогичные системы в США и Европе создавались 30 лет.