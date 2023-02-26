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Разработчик Закарян заподозрил Apple в обмане пользователей из-за облачного сервиса iCloud

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Apple уверено заявляет, что не будет предоставлять данные iCloud по запросу правоохранительных органов.

Американская компания в своем фирменном облачном хранилище начала применять новый метод шифрования, и после введения более защищенного метода, было сказано, что из-за нового метода шифрования компания не будет предоставлять данные по запросу правоохранительных органов.

Такие слова являются не более чем маркетинговых ход, считает руководитель команды разработки Gem4me Ваге Закарян.

Конечно новый метод шифрования дает защиту пользователям от взлома, но по закону по решению суда Apple обязана выдать все данные пользователя, иначе это считается как препятствие правосудию.

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