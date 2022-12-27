Разработчик робота-пылесоса слил в сеть фотографии хозяйки на унитазе

«Умные» гаджеты облегчают быт человека и делают его безопаснее, но с другой стороны несут и опасность. Эксперты отмечают, что любая система «умного» дома может быть взломана, а данные похищены.

Специалист лаборатории цифровой криминалистики Group-IB Игорь Михайлов, отметил что чем больше в доме «умных» гаджетов тем более высока вероятность взлома системы и похищения данных.

Причем сейчас на рынке очень много гаджетов, которые имеют слабую защиту, а некоторые производители вовсе не беспокоятся о защите и конфиденциальности пользователей.

Недавно еще стало известно, что робот-пылесос iRobot Roomba J7 сделал снимок хозяйки на унитазе, а позже этот кадр появился на одном из венесуэльских форумов.

В сливе фото обвинили сотрудников компании iRobot, которые обрабатывают данные для улучшения работы устройств.