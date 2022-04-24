Разработчик ПО Караманянц предупредил владельцев Android в РФ об опасности из-за санкций

Приложения на Android-устройства можно устанавливать со сторонних источников. Это в России стало очень актуально, после того как из Google Play пропало большое количество программ.

В интервью Sputnik эксперт по компьютерной безопасности Микаэл Караманянц сказал, что установка приложения со сторонних источников очень опасна.

Если нужно установить банковское приложение, которое отсутствует в Google Play, то стоит это сделать с сайта банковского учреждения, но даже в этом случае смартфон предупредит об опасности установки программы.

«Когда вы качаете APK-файл с какого-то стороннего ресурса на телефон, приходит сообщение, что телефон ничего не знает о безопасности этого ресурса и данный APK-файл потенциально может быть небезопасным. Если вы скачиваете файл на официальном сайте банка или новостного ресурса, сомнений у пользователей быть не должно, вполне можно разрешить скачивание» — сказал в интервью Караманянц.

Сейчас пользователям нужно быть очень внимательными, так как злоумышленники через фишинговые сайты будут распространять вирусы под видом клиент-банков или других программ, которые пропали из Google Play.