Разработчик Cyberpunk 2077 прошел игру на 100% и выбил платиновый трофей

Долгожданный Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября. Ролевая игра не только готовится к окончательной сертификации, но и полностью доступна для игры на PS4, о чем свидетельствует тот факт, что ее платиновый трофей уже был разблокирован.

Руководитель отдела качества CD Projekt Red Лукаш Бабель написал о получении этой награды в Twitter.

В твите также говорится, что в игре есть только один золотой трофей, 17 серебряных и 26 бронзовых.