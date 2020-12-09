Разработчик Cyberpunk 2077 показал в Сети релизный трейлер игры

Cyberpunk 2077 станет доступен на всех платформах 10 декабря. Сегодня блогерам разрешили показать игровой процесс масштабной игры, а также рассказать про нее подробности. Накануне разработчики опубликовали финальный трейлер Cyberpunk 2077 и как оказалось, в нем содержится скрытое послание.

Его можно увидеть в трейлере на отметке 2:09. Разработчики CD Projekt RED в послании просят игроков в социальных сетях и форумах поделится впечатлениями об игре.



Также стало известно, что в первом полугодии владельцы Cyberpunk 2077 бесплатно будут получать различные дополнения с большим количеством разного контента.

Cyberpunk 2077 с 10 декабря станет доступна на многих платформах – PC, PS4, Xbox One, а также сервисах GeForce Now и Google Stadia.

В следующем году игру адаптируют для нового поколения консолей.