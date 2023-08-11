Разработчик Baldur’s Gate 3 призвал игнорировать напарников в кооперативе

Уникальной чертой Baldur’s Gate III является способность пройти игру как в одиночку, так и вместе с друзьями в режиме мультиплеера. Тем не менее, данная опция может оказать серьезное влияние на сюжет и выполнение определенных квестов компаньонов, так как в группе из четырех игроков не предусмотрено присутствие напарников – они будут находиться в лагере, а у игрока будут аккумулироваться их собственные сюжетные задания.

Свен Винке, руководитель студии Larian, рекомендует игнорировать компаньонов и оставить их сюжетные линии для одиночного прохождения или использовать их в мультиплеере только при игре вдвоем из четырех возможных участников.

В режиме мультиплеера он советует сосредоточиться на своей группе и просто получать удовольствие от игрового процесса, так как в повествовании мультиплеер существенно отличается от одиночного прохождения. Диалоги с напарниками по-прежнему будут возможны, но они будут строиться на принципе «слухов» — компаньоны не будут обладать полной информацией о том, что увидел игрок в том или ином квесте, и они будут получать информацию только из его рассказов.