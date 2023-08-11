Главная » Новости

Разработчик Baldur’s Gate 3 призвал игнорировать напарников в кооперативе

Автор На чтение 1 мин Просмотров 5 Опубликовано

Уникальной чертой Baldur’s Gate III является способность пройти игру как в одиночку, так и вместе с друзьями в режиме мультиплеера. Тем не менее, данная опция может оказать серьезное влияние на сюжет и выполнение определенных квестов компаньонов, так как в группе из четырех игроков не предусмотрено присутствие напарников – они будут находиться в лагере, а у игрока будут аккумулироваться их собственные сюжетные задания.

Разработчик Baldur’s Gate 3 призвал игнорировать напарников в кооперативе

Свен Винке, руководитель студии Larian, рекомендует игнорировать компаньонов и оставить их сюжетные линии для одиночного прохождения или использовать их в мультиплеере только при игре вдвоем из четырех возможных участников.

В режиме мультиплеера он советует сосредоточиться на своей группе и просто получать удовольствие от игрового процесса, так как в повествовании мультиплеер существенно отличается от одиночного прохождения. Диалоги с напарниками по-прежнему будут возможны, но они будут строиться на принципе «слухов» — компаньоны не будут обладать полной информацией о том, что увидел игрок в том или ином квесте, и они будут получать информацию только из его рассказов.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.