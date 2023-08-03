Разработчик Baldur’s Gate 3 извинился за падение серверов Steam

Свен Винки, учредитель Larian Studios и создатель Baldur’s Gate 3, приносит свои извинения за падение серверов Steam в момент выхода новой игры. Он шутит, что сервис и магазин в целом успешно справляются с нагрузкой, но скорость загрузки RPG оказалась низкой из-за большого количества пользователей, скачивающих игру.

Baldur’s Gate 3 является одной из ключевых игр года. Онлайн на платформе Steam достиг пика в 162 тыс. игроков одновременно, что на 80 тыс. больше, чем пиковый результат во время раннего доступа. Учитывая, что пользователи до сих пор скачивают около 100 ГБ, онлайн будет продолжать расти в течение ближайших часов.

На данный момент Baldur’s Gate 3 доступна только на ПК (Windows), а 6 сентября она появится на PS5, а позже — на Mac. Возможно, до конца года игра также появится на Xbox Series.