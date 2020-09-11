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Разработана способная определить симптомы коронавируса COVID-19 маска

11.09.2020 12:14

Сингапурские ученые разработали интегрированную систему мониторинга, которую можно легко прикрепить к любой лицевой маске, чтобы отслеживать показатели здоровья пользователя, связанные с Covid-19.

Датчики регистрируют температуру кожи, насыщение крови кислородом, артериальное давление и частоту сердечных сокращений — все это параметры, связанные с коронавирусами.

Профессор Ло Сянь Цзюнь, который является одним из ученых, стоящих за изобретением, сказал Straits Times в четверг (10 сентября), что вдохновение для разработки системы возникло во время периода использования выключателя.

Разработана способная определить симптомы коронавируса COVID-19 маска

«Мы видели, что, когда пациенты с Covid-19 находились в изоляторах, работники на передовой должны были входить и снимать показания температуры и насыщения крови кислородом каждые 30 минут или около того, чтобы контролировать их жизненные показатели», — сказал профессор Ло, исполнительный директор Института исследования материалов и инженерии Агентства по науке, технологиям и исследованиям.

«Это также совпало с тем временем, когда мы увидели данные о том, что вирус присутствовал в различных частях больниц … Поэтому мы задавались вопросом, есть ли способ помочь нашим передовым работникам и снизить риск, с которым они сталкиваются», — добавил он.

Он сказал, что медсестрам также приходится таскать большое и громоздкое оборудование из комнаты в комнату при проведении такого наблюдения, что не только неудобно, но и увеличивает риск распространения вируса. В больницах такие «умные маски» могут быть предоставлены пациентам с Covid-19, что позволяет персоналу удаленно контролировать их жизненно важные показатели, снижая риск заражения для рядовых работников.

Вместе с профессором Чен Сяодун из Школы материаловедения и инженерии Наньянского технологического университета и группой коллег-ученых профессор Ло произвел серию датчиков. Но размещение датчиков размером с большой палец на внутренней стороне маски было бы неудобно для пользователя, поэтому команда интегрировала их в искусственный субстрат, похожий на кожу. Профессор Чен сказал, что в настоящее время тестируется более поздняя версия системы, которая объединяет все три датчика в один чип. Они также добавили устройство Bluetooth, позволяющее передавать данные в реальном времени на смартфон.

Подложка сделана из полимерного материала, похожего на тот, который используется в супер-мячах, игрушке, популярной среди детей за ее способность высоко подпрыгивать. За счет интеграции чипа в эластичный материал он позволяет владельцу чувствовать себя более комфортно, а также увеличивает чувствительность чипа.

По словам профессора Чена, чрезвычайно гибкий и прочный материал, который также является водостойким, также защищает чип, позволяя использовать его многократно. «Устройство можно вшить в область щек обычной многоразовой или одноразовой маски для лица», — добавил профессор Ло.

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