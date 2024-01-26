Разорванная цепь, лайм, феникс: Apple добавила в новую iOS 17.4 новые эмодзи

Авторизованные разработчики теперь могут испытать первую бета-версию iOS 17.4, выпущенную Apple.

Это обновление содержит много изменений и дополнений, включая новые смайлики. Скриншоты с новыми эмодзи были опубликованы авторами MacRumors.

Среди новых смайликов в iOS 17.4 представлены гриб, феникс, разорванная цепь, лайм, горизонтальное и вертикальное покачивание головой.

Некоторые из этих эмодзи могут быть знакомыми, так как они были представлены в наборе Emoji 15.1, раскрытом консорциумом Unicode в прошлом году.

После загрузки обновления iOS 17.4 все устройства iPhone получат новые эмодзи. Однако полноценный запуск обновления запланирован на март 2024 года, хотя точная дата пока неизвестна.

Пользователям придется немного подождать, чтобы насладиться новыми смайликами на своих устройствах.