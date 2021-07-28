Размеры батареи Galaxy Tab S8 +, Tab S8 + Ultra указаны на упаковке

Сообщается, что Samsung работает над серией флагманских планшетов Tab S8. Недавняя утечка показала, что линейка включает три модели, такие как Galaxy Tab S8, Tab S8 + и Tab S8 Ultra. Предполагается, что планшеты следующего поколения серии S выйдут из эксплуатации в начале 2022 года.

Galaxy Tab S7 и Tab S7 +, который дебютировал в прошлом году в августе пришли с 8,000mAh и батареей 10,090mAh. Хотя размер батареи Tab S8 еще не известен, новая утечка показывает, что у Tab S8 + батарея емкостью 10090 мАч, тогда как у Tab S8 Ultra будет батарея емкостью 11500 мАч.

Инспектор также упомянул, что номер модели Tab S8 + — SM-X80x, а номер модели Tab S8 Ultra — SM-X90x. Это означает, что номер модели Tab S8 может быть SM-X70x. В течение многих лет Samsung использует букву T в номерах своих планшетов серии S. Однако, похоже, компания решила использовать букву X вместо T в номерах моделей линейки Tab S8.

Предыдущие отчеты показали, что Tab S8 Ultra может иметь 14,6-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц , 8-мегапиксельные + 5-мегапиксельные двойные фронтальные камеры, быструю зарядку 45 Вт, до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти. . Tab S8 + может иметь 12,4-дюймовый OLED-экран с частотой 120 Гц, 8-мегапиксельную переднюю камеру, быструю зарядку 45 Вт, 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ памяти.

Tab S8 может поставляться с 11-дюймовым TFT-дисплеем с частотой 120 Гц, 8-мегапиксельной фронтальной камерой, аккумулятором на 8000 мАч, зарядкой 45 Вт, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Galaxy Tab S8 Ultra, Tab S8 + и Tab S8 будут предлагать некоторые общие функции, такие как 13-мегапиксельная + 5-мегапиксельная система с двумя камерами со вспышкой, четыре динамика и поддержка S Pen с поддержкой Bluetooth.

Источник — Astera.